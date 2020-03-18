2020-03-18T08:04:12+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: Солнечный ясный день ждет дончан

Сегодня в Донецке без осадков и +10
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Первоцветы Донбасса.Первоцветы Донбасса.Фото: Илья Богатиков
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Небольшое похолодание, которое пришло в Донбасс на прошлой неделе после стремительной весны уступает, хоть и нехотя весне. Сегодня дончан ждет относительно теплая погода.

В этот день в Донецке небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Нас ждут +10. Вот правда ночью не обойдется без заморозков до -6.

А потому днем не упускаем возможности пешей прогулки, избегая скопления людей и общественного транспорта. Пользуйтесь случаем получить витамин Д в достаточном количестве, ведь он повышает защитные функции иммунитета.

Такая же температура продержится еще несколько дней. А вот с воскресенья существенно похолодает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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