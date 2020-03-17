«Неразорвавшийся боеприпас был в огороде»: В Донецке из-за детонации мины мужчина получил ранения

17 Март 2020 2020-03-17T23:57:43+03:00

Мужчина не подозревал, что наткнется на боеприпас Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Мужчина пострадал во время уборки на своем приусадебном участке

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В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что помимо целенаправленных обстрелов мирных кварталов, к сожалению, не редкими являются подрывы мирных граждан на неразорвавшихся боеприпасах выпущенных украинскими преступниками.

- Сегодня (17 марта) мужчина, 1964 года рождения на своём земельном участке во время уборки в результате детонации неразорвавшегося боеприпаса получил осколочные ранения, - говорят в оборонном ведомстве ДНР. - По предварительным данным это была неразорвавшаяся мина калибром 120 миллиметров, выпущенная с направления поселка Пески, где дислоцируются каратели Мишанчука из 57-й бригады.

Пострадавший был госпитализирован в больницу Донецка. Там ему была оказана медицинская помощь.

- Командование Народной милиции призывает жителей прифронтовых районов республики проявлять бдительность и осторожность при работе на своих приусадебных и дачных участках, - обращаются в НМ ДНР. - Информацию о всех подозрительных предметах незамедлительно сообщать в экстренные службы силовых ведомств Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU