В некоторых учебных заведениях Республики вводят карантин
Коронавирус вносит свои коррективы и в образовательный процесс. Из-за угрозы его распространения в некоторых учебных заведениях Республики вводят карантин.
Вечером 17 марта родителям обучающихся некоторых школ позвонили классные руководители и сообщили, что с завтрашнего дня занятия будут проводиться дистанционно.
- Это и к лучшему, - говорит дончанка Елена Степанова. - Сейчас коронавирус и свиной грипп угрожают. А в школах сотни детей, десятки учителей.
Сообщение о приостановке аудиторных занятий разослали и студентам Донецкого национального университета.
- В связи с угрозой распространения вируса с 18 марта студенты переходят на дистанционную форму обучения. Информацию нужно уточнять на кафедрах, – написали представители вуза.
Студентам Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского сообщили, что решение о переходе на карантин и дистанционное обучение будет приниматься 18 марта.
Официальный приказ министерства образования и науки Республики о введении карантина в учебных заведениях опубликован не был. Необходимо следовать распоряжениям и рекомендациям, о которых оповещают представители учебных заведений, так как принятие решения о карантине может касаться не всех, а лишь некоторых школ и университетов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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