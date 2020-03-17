17 Март 2020 2020-03-17T22:45:04+03:00

Напомним, что на сегодня в ДНР официально не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Фото: комитет образования города Заводоуковска

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Коронавирус вносит свои коррективы и в образовательный процесс. Из-за угрозы его распространения в некоторых учебных заведениях Республики вводят карантин.

Вечером 17 марта родителям обучающихся некоторых школ позвонили классные руководители и сообщили, что с завтрашнего дня занятия будут проводиться дистанционно.

- Это и к лучшему, - говорит дончанка Елена Степанова. - Сейчас коронавирус и свиной грипп угрожают. А в школах сотни детей, десятки учителей.

Сообщение о приостановке аудиторных занятий разослали и студентам Донецкого национального университета.

- В связи с угрозой распространения вируса с 18 марта студенты переходят на дистанционную форму обучения. Информацию нужно уточнять на кафедрах, – написали представители вуза.

Студентам Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского сообщили, что решение о переходе на карантин и дистанционное обучение будет приниматься 18 марта.

Официальный приказ министерства образования и науки Республики о введении карантина в учебных заведениях опубликован не был. Необходимо следовать распоряжениям и рекомендациям, о которых оповещают представители учебных заведений, так как принятие решения о карантине может касаться не всех, а лишь некоторых школ и университетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU