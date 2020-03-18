Горловский «Стирол» могут законсервировать

18 Март 2020 2020-03-18T08:50:59+03:00

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На правительственном часе Народного совета Донецкой Народной Республики прозвучало заявление о том, что горловское фармацевтическое предприятие «Стирол» может быть законсервировано.

- «Стирол» у всех на повестке дня, и мы прекрасно понимаем ситуацию, которая там происходит, - говорит министр промышленности и торговли Республики Эдуард Арматов. - В течении 2019 года мы обсуждали ряд вопросов – и возобновления производства, и его консервации.

Документ по консервации завода уже находится на рассмотрении.

- Это позволит хотя бы его сохранить в том виде в котором он есть, до тех пор, пока не улучшится состояние с боевыми действиями, - сказал министр.

Кроме этого Артамонов отметил, что рассматривается вопрос и о погашении задолженностей работникам предприятия.

- А также финансирование персонала завода в режиме консервации предприятия, - добавил министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU