Украина разместила зенитно-ракетный комплекс «Оса» и десять БМП у жилых домов на линии соприкосновения в Донбассе
Вооруженные формирования Украины вновь разместили вооружение вблизи жилых домов у линии соприкосновения в Донбассе, тем самым подвергая опасности местных жителей. Техника зафиксирована в населенных пунктах Новозвановка и Попасная. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.
- По данным наших источников в зоне ответственности 72-й бригады ВСУ в частном секторе населенного пункта Новозвановка зафиксирован один зенитный ракетный комплекс «Оса» и пять боевых машин пехоты, замаскированных во дворе мирных жителей, - рассказывает официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий. - В жилом массиве Попасной отмечено размещение еще пяти БМП из состава 72-й бригады.
По словам Осадчего, факты размещения вооружения киевских силовиков зафиксированы в официальном отчете Международной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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ИСТОЧНИК KP.RU