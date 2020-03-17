В 93-й бригаде ВСУ украли стартеры и аккумуляторы для «Урала»
В вооруженных формированиях Украины продолжают выявлять недостачи вооружения. Хищения фиксируются в каждой бригаде. Во время проверки в 93-й комиссия недосчиталась стартеров и аккумуляторов для военного «Урала». Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.
- Помимо увеличения случаев небоевых потерь в подразделениях 93-й бригады продолжают иметь место факты коррупции и хищения материальных средств, - говорит официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий. - Так, в третьем механизированном батальоне в ходе проведения инвентаризации автомобильной техники комиссией штаба ОТГ «Север» была выявлена пропажа восьми стартеров и десяти аккумуляторных батарей к автомобилям «Урал-4320».
Сейчас в батальоне идут разбирательства. В отношении комбата по вооружению сотрудники службы безопасности Украины ведут следствие.
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ИСТОЧНИК KP.RU