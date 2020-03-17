2020-03-17T17:58:13+03:00
Политика

В 93-й бригаде ВСУ украли стартеры и аккумуляторы для «Урала»

Хищения выявила военная комиссия незалежной
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Исчезло восемь стартеров и десять аккумуляторов. Фото: radiotrek.rv.uaИсчезло восемь стартеров и десять аккумуляторов. Фото: radiotrek.rv.ua
Изменить размер текста:

В вооруженных формированиях Украины продолжают выявлять недостачи вооружения. Хищения фиксируются в каждой бригаде. Во время проверки в 93-й комиссия недосчиталась стартеров и аккумуляторов для военного «Урала». Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Помимо увеличения случаев небоевых потерь в подразделениях 93-й бригады продолжают иметь место факты коррупции и хищения материальных средств, - говорит официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий. - Так, в третьем механизированном батальоне в ходе проведения инвентаризации автомобильной техники комиссией штаба ОТГ «Север» была выявлена пропажа восьми стартеров и десяти аккумуляторных батарей к автомобилям «Урал-4320».

Сейчас в батальоне идут разбирательства. В отношении комбата по вооружению сотрудники службы безопасности Украины ведут следствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Командира 59-й бригады ВСУ уличили в финансовых махинациях

И незаконных продлениях контрактов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус 2020: Во всех учебных заведениях ДНР ввели карантин
В ЛНР из-за угрозы коронавируса перенесли ежегодные творческие конкурсы
Украина приняла важное решение по пенсионерам из Донбасса
Парад Победы в Донецке 2020: Денис Пушилин сообщил, что в этом году Парад станет еще масштабнее
Коронавирус 2020: В ДНР не будет скачка цен на лекарства и продукты
«Крепили бомбу к беспилотнику»: В Донбассе два украинских солдата получили ранения при детонации взрывчатки
Украина разместила зенитно-ракетный комплекс «Оса» и десять БМП у жилых домов на линии соприкосновения в Донбассе
Оперативный штаб по предупреждению коронавируса в ДНР призвал жителей Республики вернуться с Украины и подконтрольной Киеву территории Донбасса
В 93-й бригаде ВСУ украли стартеры и аккумуляторы для «Урала»
В ЛНР начали производить собственные защитные маски
В Лисичанске задержан пьяный украинских солдат, ограбивший продуктовый ларек
Командира 59-й бригады ВСУ уличили в финансовых махинациях
Актуализация пенсионеров в ЛНР приостановлена до 31 марта
Коронавирус 2020: Дефицит масок в ДНР будет ликвидирован
13 солдат 59-й бригады ВСУ госпитализированы с отравлением
Погода в Донецке на день: 17 марта - солнечно и тепло
Украинская армия обстреляла Докучаевск
ВСУ обстреляли Голубовское в ЛНР
Погода в Луганске на день: 17 марта будет тепло с переменной облачностью и без осадков
В Донбассе задержали троих солдат ВСУ при попытке продажи оружия
В ДНР автобусы-перевозчики будут проходить дезинфекцию, в случае обнаружения у пассажиров симптомов коронавируса
Что ни день - коронавирус: Украинские вояки уклоняются от службы в Донбассе
Погода на неделю в Донецке: Потеплеет до +12, без осадков
Коронавирус 2020: Карантин в ДНР не объявлен, вести детей в школу или нет - решать будут родители
«В родную гавань!» Глава ДНР поздравил крымчан с воссоединением с Россией