В 93-й бригаде ВСУ украли стартеры и аккумуляторы для «Урала»

17 Март 2020 2020-03-17T17:58:13+03:00

Исчезло восемь стартеров и десять аккумуляторов. Фото: radiotrek.rv.ua

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В вооруженных формированиях Украины продолжают выявлять недостачи вооружения. Хищения фиксируются в каждой бригаде. Во время проверки в 93-й комиссия недосчиталась стартеров и аккумуляторов для военного «Урала». Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Помимо увеличения случаев небоевых потерь в подразделениях 93-й бригады продолжают иметь место факты коррупции и хищения материальных средств, - говорит официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий. - Так, в третьем механизированном батальоне в ходе проведения инвентаризации автомобильной техники комиссией штаба ОТГ «Север» была выявлена пропажа восьми стартеров и десяти аккумуляторных батарей к автомобилям «Урал-4320».

Сейчас в батальоне идут разбирательства. В отношении комбата по вооружению сотрудники службы безопасности Украины ведут следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU