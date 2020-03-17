Оперативный штаб по предупреждению коронавируса в ДНР призвал жителей Республики вернуться с Украины и подконтрольной Киеву территории Донбасса
Жителям Донецкой Народной Республики, которые сейчас находятся в Украине или на подконтрольной Киеву территории Донбасса порекомендовали вернуться домой в ДНР. С таким заявлением выступили в межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса (covid-19).
- Граждан, имеющих постоянную прописку в Республике, которые на сегодняшний день находятся на территории, подконтрольной киевским властям, призываем вернуться домой в самое ближайшее время, - говорится в заявлении.
Связано это с возможным полным перекрытием движения на контрольно-пропускных пунктах линии соприкосновения.
- В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на Украине и вероятным увеличением там случаев инфицирования 2019-nCoV (коронавируса) возможно полное прекращение движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля Донецкой Народной Республики, - говорится в сообщении оперативного штаба.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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