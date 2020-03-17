В ЛНР начали производить собственные защитные маски

17 Март 2020 2020-03-17T17:42:06+03:00

В ЛНР начали выпускать многоразовые защитные маски. Купить их можно в любой аптеке по фиксированной цене 18 – 20 рублей

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Паника короновируса COVID – 19 коснулась практически каждого. В социальных сетях жители Республики жалуются на отсутствие защитных масок в аптеках. Каждую новую партию, привезенную по гуманитарной программе, очень быстро сметают с прилавков.

В связи с этим в кратчайшие сроки Правительство ЛНР организовало собственное производство масок. Об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя Правительства ЛНР Юрий Говтвин.

— На Алчевском швейном объединении, где налажен процесс по производству защитных масок, в среднем производится две тысячи масок в сутки. Также мы будем наращивать производство, будем привлекать мощности и Брянковского швейного объединения, — рассказал зампред Правительства.

Произведенные маски, будут завозить в аптеки «Лугмедфарм» и больницы. На маски будет установлена фиксированная ставка – около 18 – 20 рублей за одну штуку.

Маска местного производства многоразовая. Сделана она из бязи стопроцентного хлопка в два слоя. Так что она гораздо прочнее, дешевых аналогов. Такую маску можно стирать в машинке, гладить и вываривать.

Напомним, что на данный момент по официальной информации в Республике случаев заражения короновирусной инфекцией не выявлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU