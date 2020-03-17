2020-03-17T14:26:20+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 17 марта будет тепло с переменной облачностью и без осадков

Температура воздуха будет колебаться от 9 градусов мороза ночью и до 9 градусов тепла днем
Екатерина Сорока
Поделиться:
Погода в Луганске: 17 марта будет облачно с прояснениями, температура воздуха поднимется до девяти градусов выше нуля. Фото: photographers.ua Юрий ИвановПогода в Луганске: 17 марта будет облачно с прояснениями, температура воздуха поднимется до девяти градусов выше нуля. Фото: photographers.ua Юрий Иванов
Изменить размер текста:

На территории Луганской Народной Республики 17 марта будет теплая погода, небо частично будет затянуто облаками, но осадки не ожидаются. Весь день температура будет колебаться от 4 до 9 градусов тепла, а ночью она опустится до 9 градусов мороза. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— С 21.00 16 марта до 21.00 17 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков; ветер северо-западный с переходом днем на северо-восточный 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4 – 9 градусов мороза, днем 4 – 9 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6 – 8 градусов ниже нуля, днем – 5 – 7 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 7 – 9 градусов ночью и 4 – 6 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют температуру от минус 6 – 8 градусов ночью до 4 – 6 градусов тепла днем.

18 – 19 марта по предварительному прогнозу, также ожидается переменная облачность, без осадков и повышение температуры воздуха на пару градусов.

Читайте также:

Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко: Большую проблему, чем коронавирус, представляет вирус гриппа H1N1

Минздрав разработал план мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Актуализация пенсионеров в ЛНР приостановлена до 31 марта
Коронавирус 2020: Дефицит масок в ДНР будет ликвидирован
13 солдат 59-й бригады ВСУ госпитализированы с отравлением
Погода в Донецке на день: 17 марта - солнечно и тепло
Украинская армия обстреляла Докучаевск
ВСУ обстреляли Голубовское в ЛНР
Погода в Луганске на день: 17 марта будет тепло с переменной облачностью и без осадков
В Донбассе задержали троих солдат ВСУ при попытке продажи оружия
В ДНР автобусы-перевозчики будут проходить дезинфекцию, в случае обнаружения у пассажиров симптомов коронавируса
Что ни день - коронавирус: Украинские вояки уклоняются от службы в Донбассе
Погода на неделю в Донецке: Потеплеет до +12, без осадков
Коронавирус 2020: Карантин в ДНР не объявлен, вести детей в школу или нет - решать будут родители
«В родную гавань!» Глава ДНР поздравил крымчан с воссоединением с Россией