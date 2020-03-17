Погода в Луганске на день: 17 марта будет тепло с переменной облачностью и без осадков

17 Март 2020 2020-03-17T14:26:20+03:00

Погода в Луганске: 17 марта будет облачно с прояснениями, температура воздуха поднимется до девяти градусов выше нуля. Фото: photographers.ua Юрий Иванов

Температура воздуха будет колебаться от 9 градусов мороза ночью и до 9 градусов тепла днем

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На территории Луганской Народной Республики 17 марта будет теплая погода, небо частично будет затянуто облаками, но осадки не ожидаются. Весь день температура будет колебаться от 4 до 9 градусов тепла, а ночью она опустится до 9 градусов мороза. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— С 21.00 16 марта до 21.00 17 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков; ветер северо-западный с переходом днем на северо-восточный 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4 – 9 градусов мороза, днем 4 – 9 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6 – 8 градусов ниже нуля, днем – 5 – 7 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 7 – 9 градусов ночью и 4 – 6 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют температуру от минус 6 – 8 градусов ночью до 4 – 6 градусов тепла днем.

18 – 19 марта по предварительному прогнозу, также ожидается переменная облачность, без осадков и повышение температуры воздуха на пару градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU