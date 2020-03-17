2020-03-17T14:25:54+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 17 марта - солнечно и тепло

Температура воздуха поднимется до семи градусов выше нуля и будет дуть небольшой ветерок
Екатерина Сорока
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Ясная погода сохранится даже ночью. Фото: goodfon.ruЯсная погода сохранится даже ночью. Фото: goodfon.ru
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Весенние метаморфозы с погодой продолжаются. На 17 марта в Донецке синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду. Температура воздуха поднимется до семи градусов тепла. А ночью показатели термометра будут фиксировать до трех градусов ниже нуля.

При этом днем будет самая благоприятная погода для прогулок на свежем воздухе. На небе не единого облачка, так что солнце будет ослеплять своими яркими лучами. Только в середине дня поднимется небольшой ветер, скоростью до семи метров в секунду.

17 марта отмечается день памяти преподобного Герасима Иорданского. В народе же этот день называют Грачевник. Поскольку именно в это время с южных стран возвращаются грачи. Для этого события есть особенная примета. Прилет грачей на Грачевник означает, что снег сойдет через месяц. Если грач поднимает хворостинку с земли, то лето обещает быть солнечным. А если грачи начинают кричать, то в ближайшее время погода испортится и может пойти дождь.

Добавим, что на эту неделю синоптики прогнозируют потепление до 12 градусов выше нуля, без осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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