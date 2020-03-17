В ДНР автобусы-перевозчики будут проходить дезинфекцию, в случае обнаружения у пассажиров симптомов коронавируса
На сегодняшний день по официальным данным в Республике не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом. Но дополнительные меры предосторожности никогда не бывают лишними. Так, что теперь на таможенных пунктах ДНР автомобили-перевозчики среди прочих процедур будут проходить санитарную обработку. Об этом сообщила министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко.
— Санитарные обработки будут проводиться в местах пунктов пересечения границы после каждого выявленного пациента с высокой температурой, обязательно будет проходить сануборка транспорта, в котором ехал этот человек, — сообщила министр.
Теперь процедура прохождения таможни ДНР будет несколько усложнена. Когда автобус-перевозчик заезжает в таможенную зону, у всех пассажиров и водителей будут измерять температуру. Повышенная температура тела – это один из главных симптомов заражения COVID-19. Поэтому человек, чья температура около 37.2 градусов, будет сразу же взят под наблюдение. Остальных пассажиров автобуса направят на двухнедельный домашний карантин. А само транспортное средство отправляется на дезинфекцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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