2020-03-16T21:30:18+03:00
Общество

Погода на неделю в Донецке: Потеплеет до +12, без осадков

Об этом сообщили в МЧС
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Погода на неделю в Донецке: Потеплеет до +12, без осадков. Фото: ВКонтактеПогода на неделю в Донецке: Потеплеет до +12, без осадков. Фото: ВКонтакте
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В Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается потепление до 12 градусов. Об этом сегодня сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

- По данным Гидрометцентра МЧС ДНР, на этой неделе в Республике без существенных осадков, основной температурный фон: ночью от - 3 до + 2 градусов, днем 6-12 градусов тепла, - рассказала Наталья Ивановна.

В первой половине прошлой недели температура воздуха достигала +16. На выходных похолодало, а сегодня утром было - 6. Сейчас в Донецке 1 градус ниже нуля, переменная облачность.

По прогнозам синоптиков, завтра ожидается солнечная погода. Колебания температуры воздуха от - 5 до +7.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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