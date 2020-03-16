«В родную гавань!» Глава ДНР поздравил крымчан с воссоединением с Россией

16 Март 2020 2020-03-16T20:01:14+03:00

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Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Крыма с шестой годовщиной референдума о воссоединении с Россией.

- Шесть лет назад народ братского нам Крыма на весь мир заявил о возвращении в родную гавань, на Родину – в Россию. Мы с радостью наблюдаем за огромными успехами, которых достиг полуостров за эти шесть лет. Это был не просто мужественный и решительный шаг, но и ответственный. Крымчане заставили весь мир уважать себя и подали пример нам, жителям Донбасса, - говорится в тексте поздравления, - сказал Денис Владимирович.

Глава ДНР пожелал жителям Крыма дальнейшего развития и процветания.

Больше 95 процентов жителей Крыма проголосовали за воссоединение с Россией на референдуме 16 марта 2014 года. Спустя два дня в Москве был подписан договор о принятии двух новых субъектов в состав России - Республики Крым и Севастополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU