Владимир Бидёвка: Главное, чтобы Крым протянул руку помощи
Сегодня, 16 марта, в Макеевке прошел митинг ко Дню воссоединения Крыма с Россией.
- Ровно шесть лет назад крымчане сделали свой осознанный выбор, проявили свою гражданскую позицию - пришли на референдум, в результате чего была восстановлена историческая справедливость: Крым вернулся домой, в Россию. Народы Крыма и нашей Республики – братья. Наш путь домой, в Россию, более тернист, но мы с него никогда не свернем и своего добьемся. Главное, что Крым, войдя в состав Российской Федерации, не оставил нас одних в беде, а протянул руку помощи, - сказал председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.
В конце митинга школьники запустили в небо воздушные шары с вымпелом «Донбасс и Крым – едины».
16 марта 2014 года на референдуме в Крыму больше 95 процентов жителей проголосовали за воссоединение с Россией. Спустя два дня в Москве был подписан исторический договор о принятии двух новых субъектов в состав Российской Федерации - Республики Крым и Севастополя.
Читайте также
ВСУ стали манипулировать коронавирусом
В зону ООС теперь пускают только своих журналистов, чтобы освещать ситуацию с инфекцией в нужном русле (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU