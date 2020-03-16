Владимир Бидёвка: Главное, чтобы Крым протянул руку помощи

16 Март 2020 2020-03-16T18:26:12+03:00

Шесть лет назад Крым воссоединился с Россией. Фото: ВКонтакте

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Сегодня, 16 марта, в Макеевке прошел митинг ко Дню воссоединения Крыма с Россией.

- Ровно шесть лет назад крымчане сделали свой осознанный выбор, проявили свою гражданскую позицию - пришли на референдум, в результате чего была восстановлена историческая справедливость: Крым вернулся домой, в Россию. Народы Крыма и нашей Республики – братья. Наш путь домой, в Россию, более тернист, но мы с него никогда не свернем и своего добьемся. Главное, что Крым, войдя в состав Российской Федерации, не оставил нас одних в беде, а протянул руку помощи, - сказал председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

В конце митинга школьники запустили в небо воздушные шары с вымпелом «Донбасс и Крым – едины».

16 марта 2014 года на референдуме в Крыму больше 95 процентов жителей проголосовали за воссоединение с Россией. Спустя два дня в Москве был подписан исторический договор о принятии двух новых субъектов в состав Российской Федерации - Республики Крым и Севастополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU