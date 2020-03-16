2020-03-16T15:43:20+03:00
Общество

В Луганске за неделю ОРВИ заболели 1 400 человек

При этом уровень заболеваемости на 26 процентов ниже эпидпорога
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Луганске за неделю ОРВИ заболели 1400 луганчанВ Луганске за неделю ОРВИ заболели 1400 луганчанФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Луганске за прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 1400 луганчан, что на 26 процентов ниже эпидемического порога. Об этом сегодня сообщил главный санитарный врач города Спартак Гаврик.

Ранее исполняющий обязанности главврача сообщал, что по состоянию на 10 марта уровень заболеваемости ОРВИ в Луганске был на 5 процентов ниже эпидемического порога.

Администрация Луганска с 25 февраля приняла решение о возобновлении учебного процесса в школах, прерванного в связи с карантином из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ среди учащихся. Городские власти продлевали карантин во всех учреждениях образования до 22 февраля. Карантин действовал в тринадцати школах Луганска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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