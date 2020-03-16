В Луганске за неделю ОРВИ заболели 1 400 человек

16 Март 2020 2020-03-16T15:43:20+03:00

В Луганске за неделю ОРВИ заболели 1400 луганчан Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

При этом уровень заболеваемости на 26 процентов ниже эпидпорога

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В Луганске за прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 1400 луганчан, что на 26 процентов ниже эпидемического порога. Об этом сегодня сообщил главный санитарный врач города Спартак Гаврик.

Ранее исполняющий обязанности главврача сообщал, что по состоянию на 10 марта уровень заболеваемости ОРВИ в Луганске был на 5 процентов ниже эпидемического порога.

Администрация Луганска с 25 февраля приняла решение о возобновлении учебного процесса в школах, прерванного в связи с карантином из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ среди учащихся. Городские власти продлевали карантин во всех учреждениях образования до 22 февраля. Карантин действовал в тринадцати школах Луганска.

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ИСТОЧНИК KP.RU