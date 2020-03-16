2020-03-16T14:40:22+03:00
Коронавирус Covid-19

С начала года в ДНР 43 человека умерли от свиного гриппа

Случаев заражения коронавирусом в ДНР не зафиксировано
Никита МАКАРЕНКОВАндрей ТРУБЕЦКИЙ
Поделиться:
По состоянию на сегодня случаи заражения коронавирусом на территории Республики не зафиксированы. Фото: primorsky.ruПо состоянию на сегодня случаи заражения коронавирусом на территории Республики не зафиксированы. Фото: primorsky.ru
Изменить размер текста:

Сегодня Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Ольга Долгошапко провела брифинг по коронавирусной инфекции. Она сообщила, что на территории Республики ни одного случая коронавируса не зафиксировано.

Более серьезную проблему сейчас представляет опасность заражения гриппом штампа H1N1 (так называемый свиной грипп).

- С начала года у нас в Республике от свиного гриппа умерло 43 человека, которые официально подтверждены. В наших больницах много пациентов с пневмонией, вызванной вирусом гриппа H1N1, - заявила Ольга Долгошапко.

Также Министр здравоохранения сообщила, что в Республике разработан план мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции.

Читайте также

Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко: Большую проблему, чем коронавирус, представляет вирус гриппа H1N1

Минздрав разработал план мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДНР школы и вузы могут перевести на дистанционное обучение в случае обнаружения коронавируса
В Луганске за неделю ОРВИ заболели 1 400 человек
С начала года в ДНР 43 человека умерли от свиного гриппа
Киев закрыл пункт пропуска у Станицы Луганской из-за угрозы распространения коронавируса
В Донецке за неделю родилось 24 мальчика и 33 девочки
Украинские военные в ДНР за сутки 14 раз нарушили «перемирие»
Погода на день в Луганске: 16 марта будет облачно с прояснениями до 5 градусов тепла
Погода на день в Донецке: 16 марта будет пасмурным, до - 3 градусов
Пасха в Донецке 2020: 23 и 24 апреля пройдёт конкурс хорового искусства «Пасхальные перезвоны»
Рекомендации штаба ДНР по коронавирусу: Жителям ДНР лучше воздержаться от пересечения границы с Украиной в ближайшие две недели
Как наступает весна в Донбассе в объективе фотографа из Енакиево Ильи Богатикова
В Ясиноватой и Донецке прошли парады для участников Великой Отечественной войны
В донецком приюте «ПИФ» провели сложнейшую операцию по спасению собаки
ВСУ обстреляли Безыменное на юге ДНР из ПТУРа
Украина вводит жесткие ограничения по пересечению блокпостов в Донбассе: кого коснется запрет на въезд
«Такса думает, что она попугай!» Мужчина с собакой на плечах удивил соцсети
«Украли две бочки солярки, пистолеты и автоматы»: В ВСУ выявили очередные недостачи вооружения
ВСУ обстреляли зону разведения сил в селе Петровском