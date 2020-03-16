С начала года в ДНР 43 человека умерли от свиного гриппа

16 Март 2020 2020-03-16T14:40:22+03:00

По состоянию на сегодня случаи заражения коронавирусом на территории Республики не зафиксированы. Фото: primorsky.ru

Случаев заражения коронавирусом в ДНР не зафиксировано

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Сегодня Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Ольга Долгошапко провела брифинг по коронавирусной инфекции. Она сообщила, что на территории Республики ни одного случая коронавируса не зафиксировано.

Более серьезную проблему сейчас представляет опасность заражения гриппом штампа H1N1 (так называемый свиной грипп).

- С начала года у нас в Республике от свиного гриппа умерло 43 человека, которые официально подтверждены. В наших больницах много пациентов с пневмонией, вызванной вирусом гриппа H1N1, - заявила Ольга Долгошапко.

Также Министр здравоохранения сообщила, что в Республике разработан план мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU