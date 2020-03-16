Киев закрыл пункт пропуска у Станицы Луганской из-за угрозы распространения коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T13:50:36+03:00

В ЛНР КПП Станица Луганская – единственный официальный путь в Украину. Фото: ВРУ

В ЛНР это единственное сообщение с незалежной

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С 16 марта Киев закрыл пункт пропуска через линию соприкосновения у Станицы Луганской из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности ЛНР.

- Служба пограничной охраны Министерства Государственной безопасности Луганской Народной Республики информирует, что украинская сторона с 16 марта в одностороннем порядке закрыла КПВВ у Станицы Луганской, ориентировочно, сроком на две недели в связи с мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении.

В ЛНР это единственное сообщение с незалежной. С сегодняшнего дня пропуск жителей на территорию Украины осуществляться не будет. Исключение делают только для лиц, имеющих постоянную регистрацию в незалежной.

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ИСТОЧНИК KP.RU