Киев закрыл пункт пропуска у Станицы Луганской из-за угрозы распространения коронавируса
С 16 марта Киев закрыл пункт пропуска через линию соприкосновения у Станицы Луганской из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности ЛНР.
- Служба пограничной охраны Министерства Государственной безопасности Луганской Народной Республики информирует, что украинская сторона с 16 марта в одностороннем порядке закрыла КПВВ у Станицы Луганской, ориентировочно, сроком на две недели в связи с мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении.
В ЛНР это единственное сообщение с незалежной. С сегодняшнего дня пропуск жителей на территорию Украины осуществляться не будет. Исключение делают только для лиц, имеющих постоянную регистрацию в незалежной.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сергею Сивохо припомнили его слова о гражданской войне в Донбассе
Националисты сначала оскорбляли, а затем сбили с ног советника секретаря СНБО [видео] (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU