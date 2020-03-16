В Донецке за неделю родилось 24 мальчика и 33 девочки
С 9 по 16 марта в Донецке родилось 57 малышей: 24 мальчика и 33 девочки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации города Донецка.
- Поздравляем счастливые семьи с пополнением, а новорожденным дончанам желаем крепкого здоровья и мирного неба над головой! - сказали в мэрии Донецка.
Напомним, что в предыдущую неделю в Донецке родились 41 мальчик и 28 девочек. Со 2 по 8 марта в Донецкой Народной Республике в четырех семьях появились двойни: 3 мальчика и 5 девочек. Всего же на свет родилось 90 мальчиков и 87 девочек.
Несмотря на обстрелы и блокаду со стороны Украины, в Донецкой Республике жизнь продолжается. Граждане молодого государства создают семьи и рожают детей. В надежде на мир.
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ИСТОЧНИК KP.RU