2020-03-16T09:54:38+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 16 марта будет облачно с прояснениями до 5 градусов тепла

В Луганске будет дуть северо-западный ветер, порывами до 14 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Погода на день в Луганске: 16 марта будет облачно с прояснениями до 5 градусов теплаПогода на день в Луганске: 16 марта будет облачно с прояснениями до 5 градусов теплаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Луганске и Луганской Народной Республике 16 марта будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Температура воздуха составит 6-8 градусов ниже нуля, днем – 3-5 градусов тепла.

- В ЛНР будет облачно с прояснениями, ночью местами слабый снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

В Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов ниже нуля, днем – 3-5 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 7-9 градусов ночью и 2-4 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 6-8 градусов ночью до 2-4 градусов тепла днем.

17-18 марта, по предварительному прогнозу, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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