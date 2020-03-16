Погода на день в Луганске: 16 марта будет облачно с прояснениями до 5 градусов тепла
В Луганске и Луганской Народной Республике 16 марта будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Температура воздуха составит 6-8 градусов ниже нуля, днем – 3-5 градусов тепла.
- В ЛНР будет облачно с прояснениями, ночью местами слабый снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
В Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов ниже нуля, днем – 3-5 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 7-9 градусов ночью и 2-4 градуса тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 6-8 градусов ночью до 2-4 градусов тепла днем.
17-18 марта, по предварительному прогнозу, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.
Читайте также
«Такса думает, что она попугай!» Мужчина с собакой на плечах удивил соцсети
Фотографии с необычной парочкой появились в социальных сетях (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU