Погода на день в Донецке: 16 марта будет пасмурным, до - 3 градусов

16 Март 2020 2020-03-16T08:49:29+03:00

16 марта в Донецке будет пасмурно, до - 3 градусов. Фото: nkul.livejournal.com

В Донецке будет дуть юго-западный ветер, порывами до 12 метров в секунду

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В Донецке и Донецкой Народной Республике 16 марта будет пасмурно. Без осадков. Утром синоптики прогнозируют от - 2 до -3. Днем столбики термометров покажут 2-4 градуса выше нуля. Вечером ожидается до - 1.

В течение суток ветер будет дуть в юго-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7-12 метров в секунду.

В этот день почитается память протоиерея Петра Турчанинова. В прежние времена заметили, какова середина марта - таково и лето. У крестьян была традиция обходить крест-накрест поле, обозначая тем, что солнцу недосуг отдыхать, пора и дождю пойти. С этого дня для огородников начинается подготовка картофеля на посадку.

По прогнозам синоптиков, 17 марта ожидается солнечная погода. Температура воздуха будет колебаться от – 5 до +7.

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ИСТОЧНИК KP.RU