2020-03-15T22:24:20+03:00
Общество

Пасха в Донецке 2020: 23 и 24 апреля пройдёт конкурс хорового искусства «Пасхальные перезвоны»

Дончан на праздник Пасха в Донецке 2020 ждет фестиваль
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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23 и 24 апреля в Донецке пройдёт конкурс хорового искусства «Пасхальные перезвоны». Фото: Администрация города Донецка23 и 24 апреля в Донецке пройдёт конкурс хорового искусства «Пасхальные перезвоны». Фото: Администрация города Донецка
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23 и 24 апреля в Донецке состоится Открытый фестиваль-конкурс хорового искусства «Пасхальные перезвоны», приуроченный к празднику Пасха в Донецке 2020. Об этом «КП» сообщили в управлении культуры администрации города Донецка.

- В рамках фестиваля состоятся презентации хоровых коллективов на концертных площадках столицы, творческие встречи, открытые уроки, мастер-классы, а также научно-практическая конференция по вопросам поддержки детского и молодежного хорового творчества, - рассказала начальник управления культуры администрации Донецка Алена Элиосидзе.

Для участия в фестивале приглашаются детские, учебные, самодеятельные и профессиональные хоровые коллективы Республики без возрастных ограничений, а также коллективы с территории Донецкой области, временно подконтрольной Украине.

С положением фестиваля можно ознакомиться в официальной группе управления культуры администрации города Донецка «ВКонтакте» vk.com/kultura.donetsk

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Пасха в Донецке 2020: 23 и 24 апреля пройдёт конкурс хорового искусства «Пасхальные перезвоны»
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