Рекомендации штаба ДНР по коронавирусу: Жителям ДНР лучше воздержаться от пересечения границы с Украиной в ближайшие две недели
Межведомственный оперативный штаб ДНР по предупреждению завоза и распространения коронавируса настоятельно рекомендует жителям ДНР воздержаться от пересечения линии соприкосновения в ближайшие две недели.
- С 16 марта по 3 апреля Украина вводит дополнительные ограничения для лиц, пересекающих линию соприкосновения, - говорится в сегодняшнем заявлении Штаба. - Так, въезд на украинскую территорию будет открыт только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на Украине. Выехать из Украины смогут только лица с постоянной регистрацией в Донецкой Народной Республике.
В связи с этим жителям ДНР настоятельно рекомендуем воздержаться от пересечения линии соприкосновения.
Ранее мы сообщали, что Украина все-таки решила закрыть въезд в страну через пункты пропуска в Донбассе. Ограничения на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда введены по приказу командующего «объединенных сил Украины». Они будут действовать с 16 марта по 3 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU