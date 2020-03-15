2020-03-15T22:44:13+03:00
Политика

Рекомендации штаба ДНР по коронавирусу: Жителям ДНР лучше воздержаться от пересечения границы с Украиной в ближайшие две недели

Выехать из Украины смогут только лица с постоянной регистрацией в Донецкой Народной Республике
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Ограничения введены до 3 апреля. Фото: ЛИЦОграничения введены до 3 апреля. Фото: ЛИЦ
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Межведомственный оперативный штаб ДНР по предупреждению завоза и распространения коронавируса настоятельно рекомендует жителям ДНР воздержаться от пересечения линии соприкосновения в ближайшие две недели.

- С 16 марта по 3 апреля Украина вводит дополнительные ограничения для лиц, пересекающих линию соприкосновения, - говорится в сегодняшнем заявлении Штаба. - Так, въезд на украинскую территорию будет открыт только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на Украине. Выехать из Украины смогут только лица с постоянной регистрацией в Донецкой Народной Республике.

В связи с этим жителям ДНР настоятельно рекомендуем воздержаться от пересечения линии соприкосновения.

Ранее мы сообщали, что Украина все-таки решила закрыть въезд в страну через пункты пропуска в Донбассе. Ограничения на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда введены по приказу командующего «объединенных сил Украины». Они будут действовать с 16 марта по 3 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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