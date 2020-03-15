2020-03-15T19:15:47+03:00
Общество

В Ясиноватой и Донецке прошли парады для участников Великой Отечественной войны

Акция «Парад для одного ветерана» стартовала в ДНР 25 февраля
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В их жизни это уже вторая война. Фото: Русская ВеснаВ их жизни это уже вторая война. Фото: Русская Весна
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Стали традицией парады, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны. Многие из них уже не в том состоянии, чтобы самостоятельно прийти в День Победы на площадь. Сегодня такие парады прошли в Донецке и Ясиноватой.

Парад в Ясиноватой приняли два ветерана – Алексей Кужильный и почетный житель города Лолий Бурик.

Также парады прошли для пяти ветеранов в Ворошиловском и Пролетарском районах столицы Республики.

В центре Донецка парадные расчеты прошли по проспекту Гурова в честь Гавриила Жигалкина. Он был минометчиком, участвовал в боях на Курской дуге, операции по форсированию Десны. После войны преподавал историю донецким школьникам.

В Пролетарском районе за торжественным маршем наблюдали сразу четыре ветерана.

В их жизни, к сожалению, это уже вторая война.

А вот в Сигнальном ветеран не дождался такого парада. Вчера осколком украинского снаряда был убит в собственном дворе Сиделев Владимир Ильич.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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