В Ясиноватой и Донецке прошли парады для участников Великой Отечественной войны
Стали традицией парады, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны. Многие из них уже не в том состоянии, чтобы самостоятельно прийти в День Победы на площадь. Сегодня такие парады прошли в Донецке и Ясиноватой.
Парад в Ясиноватой приняли два ветерана – Алексей Кужильный и почетный житель города Лолий Бурик.
Также парады прошли для пяти ветеранов в Ворошиловском и Пролетарском районах столицы Республики.
В центре Донецка парадные расчеты прошли по проспекту Гурова в честь Гавриила Жигалкина. Он был минометчиком, участвовал в боях на Курской дуге, операции по форсированию Десны. После войны преподавал историю донецким школьникам.
В Пролетарском районе за торжественным маршем наблюдали сразу четыре ветерана.
В их жизни, к сожалению, это уже вторая война.
А вот в Сигнальном ветеран не дождался такого парада. Вчера осколком украинского снаряда был убит в собственном дворе Сиделев Владимир Ильич.
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ИСТОЧНИК KP.RU