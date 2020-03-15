Украина вводит жесткие ограничения по пересечению блокпостов в Донбассе: кого коснется запрет на въезд

15 Март 2020 2020-03-15T16:40:08+03:00

Жителей Республик без постоянной регистрации на подконтрольной незалежной территории – на Украину не впустят. Фото: podrobnosti.ua

Жителей Республик без постоянной регистрации на подконтрольной незалежной территории – на Украину не пустят

Изменить размер текста: A A

Официальный Киев все-таки решил закрыть въезд в страну через контрольно-пропускные пункты в Донбассе. Ограничения на пропускных пунктах въезда-выезда введены по приказу командующего «объединенных сил Украины». Они будут действовать с 16 марта по 3 апреля.

- Исключение по возвращении на подконтрольную украинскому правительству территорию делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории, - говорится на украинском сайте «Донецкой областной государственной администрации».

Соответственно пропускать в обратном направлении – с украинской стороны в Республики – будут только людей, которые тут проживают. Больше всего введенные ограничения могут коснуться пенсионеров Донбасса. Сейчас они надеются на отмену официальным Киевом обязательной верификации раз в 60 дней.

Читайте также

Для кого Украина экстренно закрывает границы в Донбассе

Жителей Республик без постоянной регистрации на подконтрольной незалежной территории – на Украину не пустят (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU