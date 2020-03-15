Украина вводит жесткие ограничения по пересечению блокпостов в Донбассе: кого коснется запрет на въезд
Официальный Киев все-таки решил закрыть въезд в страну через контрольно-пропускные пункты в Донбассе. Ограничения на пропускных пунктах въезда-выезда введены по приказу командующего «объединенных сил Украины». Они будут действовать с 16 марта по 3 апреля.
- Исключение по возвращении на подконтрольную украинскому правительству территорию делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории, - говорится на украинском сайте «Донецкой областной государственной администрации».
Соответственно пропускать в обратном направлении – с украинской стороны в Республики – будут только людей, которые тут проживают. Больше всего введенные ограничения могут коснуться пенсионеров Донбасса. Сейчас они надеются на отмену официальным Киевом обязательной верификации раз в 60 дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU