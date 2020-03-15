2020-03-15T12:31:44+03:00
Политика

В ЛНР разрешили водить маршрутки с 21 года

Народный Совет Республики внес изменения в закон «О дорожном движении»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске возить людей в автобусе теперь можно с 21 года. Фото: vk.com/mojluganskВ Луганске возить людей в автобусе теперь можно с 21 года. Фото: vk.com/mojlugansk
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Депутаты Народного Совета ЛНР сразу в двух чтениях внесли изменения в закон «О дорожном движении». Они позволят унифицировать законодательство ЛНР с законодательством Российской Федерации, а также устранить недостаток кадров в сфере пассажирских перевозок.

- Изменения предоставят гражданам право получать удостоверения водителя для отдельных категорий в более раннем возрасте, чем это было предусмотрено действующей редакцией закона, - прокомментировал зампредседателя комитета НС по вопросам промышленной и аграрной политики, строительства и ЖКХ, инфраструктуры, транспорта и топливно-энергетического комплекса Владимир Санкин.

Так, право на управление транспортными средствами категории «D» (автобусами) предоставляется жителям, достигшим 21 года. Раньше получить права на вождение автобусов можно было только в возрасте 25 лет и старше. Пока неизвестно, как скажется такое решение на безопасности пассажирских перевозок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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