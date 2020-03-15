Дзюдоистки из ДНР собрали рекордное количество медалей на соревнованиях в России

15 Март 2020 2020-03-15T09:58:31+03:00

На фоне общей паники по поводу коронавируса, наши спортсменки продолжают ставить рекорды

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На фоне общей паники по поводу коронавируса в России отменяют некоторые спортивные соревнования. Так, например, в Екатеринбурге не провели международный турнир по дзюдо «Большой шлем». На него было заявлено больше 600 спортсменов. В том числе в соревнованиях были заинтересованы и дзюдоисты из ДНР. Но пока ситуация с коронавирусом не ясна, спортсмены ездят по турнирам меньшего масштаба.

Так, с 13 по 14 марта в городе Орел проходил всероссийский турнир по дзюдо среди девушек. Дзюдоистки из ДНР привезли оттуда рекордное количество медалей. Об этом сообщили в пресс-службе федерации дзюдо ДНР.

— В городе Орел проходил всероссийский турнир по дзюдо среди девушек 2004–2006 и 2007–2009 годов рождения, который был посвящен мастеру спорта по дзюдо и мастеру спорта международного класса по самбо Карине Дорохиной. Нашу Республику представляли 13 спортсменок, — говорится в сообщении.

По итогам турнира копилка достижений Федерации дзюдо ДНР пополнилось девятью медалями, среди которых две награды золотые, одна – серебряная и шесть – бронзовых.

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ИСТОЧНИК KP.RU