Погода в Луганске на день: 15 марта днем будет +5, ночью - заморозки
Температура воздуха в ЛНР 15 марта будет колебаться от минус 5 градусов ночью до 4 градусов тепла днем, местами ожидаются слабый мокрый снег и штормовой ветер.
- С 21.00 14 марта до 21.00 15 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, местами слабый снег, мокрый снег, ночью и утром местами слабый туман; ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 1-3 градуса ночью и ноль – 2 градуса тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля – минус 2 градусов ночью до 1-3 градусов тепла днем.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит от нуля до 2 градусов ниже нуля, днем – 2-4 градуса тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU