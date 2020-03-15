2020-03-15T08:49:00+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 15 марта днем будет +5, ночью - заморозки

Ожидаются переменная облачность и слабый снег
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Вот-вот зацветут фруктовые деревья.Вот-вот зацветут фруктовые деревья.Фото: Илья Богатиков
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Температура воздуха в ЛНР 15 марта будет колебаться от минус 5 градусов ночью до 4 градусов тепла днем, местами ожидаются слабый мокрый снег и штормовой ветер.

- С 21.00 14 марта до 21.00 15 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, местами слабый снег, мокрый снег, ночью и утром местами слабый туман; ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 1-3 градуса ночью и ноль – 2 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля – минус 2 градусов ночью до 1-3 градусов тепла днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит от нуля до 2 градусов ниже нуля, днем – 2-4 градуса тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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