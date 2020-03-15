Погода в Донецке на день: без осадков и +4

15 Март 2020 2020-03-15T08:13:41+03:00

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Аномально теплый март с дневной температурой +22 и раскрывшимися почками на деревьях был рекордно стремительным. Впрочем, зимы в Донецке в этом году почти не было. Но, как и обещали синоптики, с середины марта в Донецк пришло похолодание с ночными заморозками.

Сегодня, 15 марта в воскресенье, дончан ждут +4 и переменная облачность. Ночью до -4.

С давних времен по этому дню смотрели, каким будет лето. Если дует тёплый ветер, то ждали тёплого дождливого лета. Если снег, мороз, северный ветер, то летом тепла не будет. А если с утра зарядит дождь, то лить будет всё лето. В Донецке пока сухо, а вот осадки нам обещают с завтрашнего дня - мокрый снег.

15 марта почитается память священномученика Феодота Киринейского.

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ИСТОЧНИК KP.RU