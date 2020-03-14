2020-03-14T21:19:58+03:00
Политика

Экс-министр угля ДНР Эдуард Голенко оставлял себе ежемесячно полтора миллиона рублей от махинаций с закупкой оборудования

Переданы в суд материалы расследования по делу группы коррупционеров в министерстве угля и энергетики [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Шахта словно «черная дыра», закупка оборудования и материалов – клондайк для махинаторовШахта словно «черная дыра», закупка оборудования и материалов – клондайк для махинаторовФото: Юрий СОБОЛЕВ
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В МВД ДНР рассказали подробности нашумевшего дела в министерстве угля и энергетики, которое передано в суд. Жители Республики узнали о нем еще в феврале 2018 года, когда были задержаны 22 сотрудника ведомства по подозрению в хищении денежных средств.

В ходе расследования выяснилась схема хищений. Построена она была достаточно примитивно. И, пожалуй, любой более-менее грамотный шахтер знает об этом. Для шахт закупается оборудование по завышенной цене. Разницу организаторы обналичивают через фирмы-однодневки и присваивают.

В МВД отметили, что в документах на поставки горно-шахтного оборудования указывалась цена, превышающую реальную стоимость от 20 до 500 процентов. Из полученных таким путем средств, экс-министр угля ДНР Эдуард Голенко оставлял себе ежемесячно 1,5 миллиона рублей, а оставшиеся средства распределял среди участников группы. Сумма вознаграждения составляла от 50 до 180 тысяч рублей в месяц. На полученные средства сам Голенко приобрел недвижимость и дорогой внедорожник.

Эта схема работала также в сфере капитального ремонта шахтного оборудования и при закупках дорогостоящих шахтных комбайнов, стоимость которых была завышена на миллионы рублей.

Теперь суд будет решать, насколько верна доказательная база, обнародованная МВД ДНР. А также, какое наказание заслуживает каждый участник этой группы. Если он, конечно, виновен.

И еще вопрос: сегодня такие махинации уже невозможны? И не только на шахтах?

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В МВД ДНР рассказали об итогах расследования дела группы коррупционеров во главе с бывшим министром Голенко.В феврале 2018 года сотрудники УБОП МВД ДНР задержали Министра угля и энергетики Донецкой Народной Республики Эдуарда Голенко, а также группу высокопоставленных должностных лиц Министерства, которые организовали схему по хищению денежных средств подконтрольных Министерству государственных предприятий. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители раскрыли все детали этого масштабного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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