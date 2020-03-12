«Важно подходить к вопросу не по-бюрократически формально, а неравнодушно»: Денис Пушилин поручил улучшить питание в общеобразовательных учреждениях
В Донецкой Народной Республике улучшат организацию питания в общеобразовательных учреждениях. Такое поручение на совещании с руководителями министерств и ведомств дал Глава ДНР Денис Пушилин.
- Здоровое и сбалансированное питание детей – один из факторов сохранения и укрепления их здоровья. И здесь важно подходить к вопросу не по-бюрократически формально, а неравнодушно, с полным пониманием значимости данной проблемы, - сказал Денис Пушилин.
Начальник Контрольного управления Главы ДНР Ольга Король рассказала, что во время проверок качества питания в общеобразовательных учреждениях выявлено много недостатков.
- Были выявлены нарушения санитарных норм и разница суточной стоимости питания школьников, - сказала Король.
Денис Пушилин поручил главам городов и районов до 25 марта проанализировать выявленные нарушения и принять меры. А Правительству ДНР совместно с Администрацией Главы ДНР до 15 мая 2020 года разработать и принять нормативно правовые акты, направленные на урегулирование правоотношений в организации полноценного питания обучающихся и рационального использования бюджетных средств.
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ИСТОЧНИК KP.RU