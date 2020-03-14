«Несмотря на погодные условия – зной, дождь и снег – вы находитесь на своем боевом посту»: В Луганске чествовали коммунальщиков

14 Март 2020 2020-03-14T19:25:36+03:00

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В столице Луганской Народной Республики поздравили коммунальщиков с их профессиональным праздником. Отличившиеся работники получили от представителей власти почетные грамоты.

- Ваша профессия напрямую связана с любовью. Вы неоднократно и повседневно доказываете это. Несмотря на погодные условия – зной, дождь и снег – вы находитесь на своем боевом посту, - сказала заместитель мэра Луганска Марина Воротникова.

Коммунальщики республик Донбасса за время военного конфликта доказали свое мужество. После обстрелов – они сразу же убирают последствия.

Столичные коммунальщики уже не раз спасали Луганск от всевозможных коллапсов в системе жизнеобеспечения города, - говорит начальник управления обеспечения жизнедеятельности столицы Сергей Шатохин. - Я хотел бы за всех наших сказать огромную благодарность людям, которые делают большую ежедневную и такую нужную для горожан работу, пожелать крепкого здоровья и благополучия.

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ИСТОЧНИК KP.RU