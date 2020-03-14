2020-03-14T17:15:38+03:00
Политика

В Енакиево спасатели сняли с крыши котельной подростка, получившего травму

Он госпитализирован в городскую больницу
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Подростка отвезли в городскую больницу Енакиево. Фото: old.solreg.ruПодростка отвезли в городскую больницу Енакиево. Фото: old.solreg.ru
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13 марта пожарные Енакиево пришли на помощь 15-летнему подростку. Он каким-то образом оказался на крыше одноэтажного здания газовой котельной и нуждался в помощи.

Группа из трех спасателей выехали по вызову на улицу Алмазную, где находится Енакиевская специальная общеобразовательная школа – интернат № 30. По выдвижной лестнице пожарные вместе с сотрудником «скорой помощи» поднялись на крышу и там оказали неотложную медицинскую помощь подростку. Потом его отвезли в городскую больницу Енакиево. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Кстати, с приходом тепла увеличилось количество подобных случаев. Так, 9 марта в Донецке серьезные травмы мог получить 9-летний мальчик. Он забрался на чердак недостроенного здания по улице Вильнюсская в Пролетарском районе. А назад спуститься не мог – в доме отсутствовала лестница. Помогли ему это сделать приехавшие спасатели.

В пресс-центре МЧС ДНР обращают внимание родителей на необходимость контроля за детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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