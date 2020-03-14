2020-03-14T14:12:19+03:00
Общество

На традиционном студенческом балу в Донецке выбрали «Короля» и «Королеву»

На главные титулы претендовали семь пар из шести вузов Республики
Никита МАКАРЕНКОВ
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Главные титулы завоевали студенты Донецкой Академии Внутренних Дел Министерства внутренних дел Кирилл Мочалов и Анастасия Кидина (крайняя слева пара). Фото: Администрация ДонецкаГлавные титулы завоевали студенты Донецкой Академии Внутренних Дел Министерства внутренних дел Кирилл Мочалов и Анастасия Кидина (крайняя слева пара). Фото: Администрация Донецка
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В столице Донецкой Народной Республики прошел традиционный городской студенческий бал. Жюри оценивало пары по нескольким направлениям - соблюдение бального этикета, танцевальные навыки и артистизм.

- На титул «Короля» и «Королевы» бала претендовали семь пар – представители шести образовательных учреждений высшего профессионального образования Донецка, - сообщили в столичной мэрии.

В итоге главные титулы завоевали студенты Донецкой академии внутренних дел Министерства внутренних дел Кирилл Мочалов и Анастасия Кидина.

Прийти на бал в качестве зрителей могли все желающие. Вход – традиционно бесплатный. Главное условие - соблюдения дресс-кода. Для дам – это вечернее платье в пол, а для кавалеров – фрак или смокинг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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