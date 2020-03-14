На традиционном студенческом балу в Донецке выбрали «Короля» и «Королеву»
В столице Донецкой Народной Республики прошел традиционный городской студенческий бал. Жюри оценивало пары по нескольким направлениям - соблюдение бального этикета, танцевальные навыки и артистизм.
- На титул «Короля» и «Королевы» бала претендовали семь пар – представители шести образовательных учреждений высшего профессионального образования Донецка, - сообщили в столичной мэрии.
В итоге главные титулы завоевали студенты Донецкой академии внутренних дел Министерства внутренних дел Кирилл Мочалов и Анастасия Кидина.
Прийти на бал в качестве зрителей могли все желающие. Вход – традиционно бесплатный. Главное условие - соблюдения дресс-кода. Для дам – это вечернее платье в пол, а для кавалеров – фрак или смокинг.
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ИСТОЧНИК KP.RU