На традиционном студенческом балу в Донецке выбрали «Короля» и «Королеву»

14 Март 2020 2020-03-14T14:12:19+03:00

Главные титулы завоевали студенты Донецкой Академии Внутренних Дел Министерства внутренних дел Кирилл Мочалов и Анастасия Кидина (крайняя слева пара). Фото: Администрация Донецка

На главные титулы претендовали семь пар из шести вузов Республики

Изменить размер текста: A A

В столице Донецкой Народной Республики прошел традиционный городской студенческий бал. Жюри оценивало пары по нескольким направлениям - соблюдение бального этикета, танцевальные навыки и артистизм.

- На титул «Короля» и «Королевы» бала претендовали семь пар – представители шести образовательных учреждений высшего профессионального образования Донецка, - сообщили в столичной мэрии.

В итоге главные титулы завоевали студенты Донецкой академии внутренних дел Министерства внутренних дел Кирилл Мочалов и Анастасия Кидина.

Прийти на бал в качестве зрителей могли все желающие. Вход – традиционно бесплатный. Главное условие - соблюдения дресс-кода. Для дам – это вечернее платье в пол, а для кавалеров – фрак или смокинг.

Читайте также

Создатель медиапортала «Linza» Дмитрий Александрович: «Мы всегда открыты для молодых фотографов»

Руководитель проекта рассказал о том, как его команда стала одной из самых востребованных специалистов в Донецке (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU