2020-03-14T09:08:17+03:00
Политика

Погода на день в Луганске: 14 марта туман, дождь и похолодание до +10 градусов

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске на смену теплу и солнцу пришли туман, дождь и холод. Фото: instagram.com/kapleyvidprodВ Луганске на смену теплу и солнцу пришли туман, дождь и холод. Фото: instagram.com/kapleyvidprod
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Ночью и утром 14 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м. Также утром местами пройдет дождь. Днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 5-10 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

Время восхода солнца в столице ЛНР 14 марта – 06.08, время захода – 19.01. Продолжительность светового дня составит 12 часов 53 минуты.

Холодать будет и 15 марта. В воскресенье существенных осадков не ожидается, местами ветер усилится до 15-20 м/с. В связи с ультраполярным вторжением арктических воздушных масс температура воздуха понизится на 5-10 градусов. 16 марта сохранится холодная и ветреная погода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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