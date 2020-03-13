2020-03-13T11:03:55+03:00
Общество

«Я – Глава Республики на один день»: В ЛНР запустили конкурс эссе

Об этом сообщил координатор общественного движения «Мир Луганщине» Даниил Степанков
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Авторы лучших 50 работ будут награжденыАвторы лучших 50 работ будут награжденыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Луганской Народной Республике запустили большой конкурс написания эссе «Я – Глава Республики на один день». Об этом сообщил координатор общественного движения «Мир Луганщине» Даниил Степанков.

Принять участие в конкурсе могут школьники 5-11 классов и студенты ЛНР.

Конкурс предусматривает пять этапов: информирование о старте, написание сочинения (с 13 по 20 марта), предоставление работы организаторам (с 21 по 24 марта), подведение итогов (с 25 по 26 марта), встреча победителей и награждение (с 27 по 31 марта).

- Авторы лучших 50 работ будут награждены в торжественной обстановке в присутствии представителей органов власти, организаторов, членов конкурсной комиссии и средств массовой информации, - сказал Степанков. - Сочинения на конкурс принимаются в письменном виде на специальном бланке, который учебные заведения могут заказать в территориальных отделениях общественного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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