2020-03-12T20:52:14+03:00
Общество

В ДНР проведут двухмесячник благоустройства

Запланировано проведение двух общереспубликанских субботников
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: dnr-pravda.ruФото: dnr-pravda.ru
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Двухмесячник по благоустройству в ДНР стартует 28 марта. Об этом на совещании с Главой Донецкой Народной Республики сказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.

- Запланировано проведение двух общереспубликанских субботников – 28 марта и 11 апреля, - сказал он.

Городские и районные администрации разработали план проведения работ по благоустройству населенных пунктов.

С 23 марта по 17 мая в Республике планируется высадка более 18 тысяч зеленых насаждений, ремонт дорог, вывоз 520 несанкционированных свалок, а также благоустройство и реставрация памятников защитникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

- С 23 марта начинается реализация плана мероприятий по благоустройству населенных пунктов ДНР, комплексной подготовке к весенне-летнему периоду 2020 года, обеспечению надлежащего санитарного порядка в городах и районах Республики. Администрациям городов и районов Республики необходимо совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства обеспечить его выполнение в установленные сроки, - сказал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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