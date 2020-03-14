Погода на день в Донецке: 14 марта с утра дождик, до +12 градусов

14 Март 2020 2020-03-14T07:38:29+03:00

В Донецке будет дуть северо-западный ветер, порывами до 12 метров в секунду

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Ночью и утром 14 марта в Донецке и Донецкой Народной Республике будет дождливая погода. Впрочем, мелкий дождь быстро закончится, и днем проглянет солнышко. Но тепла оно не принесет. Будет дуть холодный северо-западный ветер. Скорость воздушных масс составит от 4 до 6 м/с. Порывами до 12 м/с.

Утром синоптики МЧС ДНР прогнозируют от +6 до +8 градусов. Днем столбики термометров покажут 10-12 градусов выше нуля. Вечером заметно похолодает – до +3 градусов.

В ночь на воскресенье, 15 марта, столбики термометров опустятся до 2 градусов мороза. Днем осадков не ожидается. Но будет всего 3-4 градуса тепла. А вот в ночь на 16 марта синоптики прогнозируют уже минус 4-5 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU