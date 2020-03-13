2020-03-13T20:58:34+03:00
Общество

Украинские боевики пригнали в Донбасс 55 бронетранспортеров

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики пригнали в Донбасс 55 бронетранспортеров. Фото: СоцсетиУкраинские боевики пригнали в Донбасс 55 бронетранспортеров. Фото: Соцсети
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Украинские военные за неделю пригнали 55 бронетранспортеров в зону проведения «Операции объединенных сил». Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Нашей разведкой выявлено размещение больше 55 единиц вооружения и военной техники, в частности, четырех боевых бронированных машин, трех боевых машин пехоты, двух бронетранспортеров 72-й бригады ВСУ в населенных пунктах Новоалександровка, Попасная, Врубовка, Лоскутовка и Золотое, - рассказал он.

В Крымском, Новотошковском, Муратово, Кряковке, Причепиловке, Орехово, Троицком военные 93-й бригады разместили две зенитные установки, зенитный ракетный комплекс «Стрела», шестнадцать боевых машин пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также одна бронированная машина и две машины пехоты размещены в жилом районе Нижнего.

Боевики 59-й бригады разместили одну бронированную машину и три боевые машины пехоты, а также один бронетранспортер с зенитной установкой в окрестностях Троицкого.

- В Лобачево, Трехизбенке, Новокиевке, Сизом и Станице Луганской боевики 46-й бригады разместили десять машин пехоты и четыре боевые бронированные машины, также еще две боевые бронированные машины были там обнаружены вблизи жилых домов, - сообщил Яков Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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