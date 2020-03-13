2020-03-13T18:43:52+03:00
Общество

В Донецке прекращен сбор денег смертельно больной Кире Головченко

Сбор средств на лечение семилетнего ребенка был открыт неделю назад
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: Время добрыхФото: Время добрых
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Волонтеры благотворительного фонда «Время добрых» сообщили о завершении сбора денег на лечение смертельно больной семилетней Киры Головченко.

- Добро живёт там, где его творят. Сбор для Киры Головченко закрыт. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным! Вы не просто подарили надежду тяжелобольному ребёнку! Вы подарили Кирочке шанс одержать победу в борьбе за свою жизнь! – написали волонтеры.

За неделю небезразличные люди перевели на банковские карты, электронные кошельки и передали при личной встрече необходимую сумму – 90 тысяч рублей на оплату лечения и энтерального питания.

- В сказках принцессы всегда побеждают зло и живут затем долго и счастливо. Сказка про маленькую принцессу Киру, которая ведёт свою тяжелую борьбу, начинается со страшного слова - рак. Это слово впервые Кира случайно услышала после того как пришла в сознание после операции. Из маленькой головки девочки московские врачи удалили огромную опухоль. Но это был лишь первый бой. Впереди куколку ожидали несколько курсов химио и лучевой терапии, - рассказали волонтеры «Времени добрых» на своей официальной странице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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