«В их рисунках много ужаса и мало света»: В соцсетях запустили флешмоб в поддержку детей из обстреливаемого Зайцево
На днях в таких социальных сетях, как Facebook, Twitter и ВКонтакте запустили флешмоб в поддержку детей обстреливаемого поселка Зайцево. Флешмоб называется «Дети мира – детям Зайцево». Запустили его местные и российские активисты.
У флешмоба есть несколько проектов. Во-первых, это сломать информационную блокаду вокруг происходящего в Донбассе.
— Цель проекта привлечь к проекту максимальное количество участников посредством соцсетей, получить максимальное количество перепостов и лайков, и таким образом – донести информацию людям англоязычных, франкоязычных, германоязычных и испаноязычных стран о происходящем на Донбассе, а ещё точнее – на «линии соприкосновения», в посёлке Зайцево (ДНР), — пишут организаторы проекта.
Второй проект – создать передвижную выставку «Дети мира – детям Зайцево». Организаторы просят участников флешмоба прислать хотя бы по одному детскому рисунку. Из них и будет состоять выставка, которую будут показывать в ДНР, ЛНР, России и Белоруссии.
Третий проект – психологическая поддержка детям Зайцево. Когда тур выставки по городам и странам закончится, рисунки привезут в поселок, где из них сделают «Стену мира». Для этого выбрали полуразрушенное из-за обстрелов здание православного храма.
— Дети Зайцево (Донбасс) каждый день страдают от обстрелов украинской армии. В их рисунках много ужаса и мало света. Попросите своего ребёнка нарисовать что-нибудь доброе для детей Зайцево. Добавьте света в их жизнь! Сделаем из ваших рисунков для детей Зайцево «Стену мира», защищающую их от войны! — добавили организаторы проекта.
Детальнее об участии в флешмобе «Дети мира – детям Зайцево» можно узнать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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