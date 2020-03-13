2020-03-13T21:55:38+03:00
Общество

«В их рисунках много ужаса и мало света»: В соцсетях запустили флешмоб в поддержку детей из обстреливаемого Зайцево

В этом флешмобе организаторы хотят реализовать несколько проектов
Екатерина Сорока
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На днях в таких социальных сетях, как Facebook, Twitter и ВКонтакте запустили флешмоб в поддержку детей обстреливаемого поселка Зайцево. Флешмоб называется «Дети мира – детям Зайцево». Запустили его местные и российские активисты.

У флешмоба есть несколько проектов. Во-первых, это сломать информационную блокаду вокруг происходящего в Донбассе.

— Цель проекта привлечь к проекту максимальное количество участников посредством соцсетей, получить максимальное количество перепостов и лайков, и таким образом – донести информацию людям англоязычных, франкоязычных, германоязычных и испаноязычных стран о происходящем на Донбассе, а ещё точнее – на «линии соприкосновения», в посёлке Зайцево (ДНР), — пишут организаторы проекта.

Второй проект – создать передвижную выставку «Дети мира – детям Зайцево». Организаторы просят участников флешмоба прислать хотя бы по одному детскому рисунку. Из них и будет состоять выставка, которую будут показывать в ДНР, ЛНР, России и Белоруссии.

Третий проект – психологическая поддержка детям Зайцево. Когда тур выставки по городам и странам закончится, рисунки привезут в поселок, где из них сделают «Стену мира». Для этого выбрали полуразрушенное из-за обстрелов здание православного храма.

— Дети Зайцево (Донбасс) каждый день страдают от обстрелов украинской армии. В их рисунках много ужаса и мало света. Попросите своего ребёнка нарисовать что-нибудь доброе для детей Зайцево. Добавьте света в их жизнь! Сделаем из ваших рисунков для детей Зайцево «Стену мира», защищающую их от войны! — добавили организаторы проекта.

Детальнее об участии в флешмобе «Дети мира – детям Зайцево» можно узнать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«В их рисунках много ужаса и мало света»: В соцсетях запустили флешмоб в поддержку детей из обстреливаемого Зайцево
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