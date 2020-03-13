Драмтеатр представил очередную премьеру "Контракт" режиссера Василия Маслия
12 марта МДТ имени М.М. Бровуна представил новый спектакль «Контракт». Нестандартные сценические решения, которые предлагает в своих работах режиссер Василий Маслий, всегда вызывают интерес зрителей и побуждают их к живым дискуссиям.
Сам он определил жанр своей постановки как «хорошо спланированный спектакль» и предупредил, что спектакль этот – не развлекательный.
В премьере заняты ведущие актеры театра – народный артист ДНР Владимир Швец, заслуженная артистка ДНР Елена Мартынова, артисты – Валентина Саврасова, Алиса Суворова, Мария Молодова, Александр Рыбчинский, Павел Бодров, артистки балета – Анна Матющенко, Валерия Черненко.
Саму историю, по сути, покажут несколько раз. И с каждым новым витком будет открываться подлинная сущность героев спектакля. То, что обычно приходится додумывать, персонажи сами расскажут в своих внутренних монологах.
У человека всегда есть свобода выбора: предаться искушению или противостоять ему – каждый решает сам.
- После этого спектакля возникает много мыслей. Несмотря на то, что он затрагивает серьезные темы, он достаточно прост для восприятия, - сказала генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова. - В таком формате постановок в нашем репертуаре еще не было. Это очень хорошая драматургия, и я рада, что молодая актриса муздрамы Анна Афанасьева поработала с текстом и получилась такая пьеса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР проведут двухмесячник благоустройства
Запланировано проведение двух общереспубликанских субботников (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU