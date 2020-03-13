2020-03-13T14:37:49+03:00
Звезды

Драмтеатр представил очередную премьеру "Контракт" режиссера Василия Маслия

Сцена на Садовом с аншлагом приняла первую премьеру 2020 года
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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- Здесь нет хороших персонажей. Каждый герой показывает свои пороки, - поделилась исполнительница роли Вики Елена Мартынова. Фото: muzdrama.ru- Здесь нет хороших персонажей. Каждый герой показывает свои пороки, - поделилась исполнительница роли Вики Елена Мартынова. Фото: muzdrama.ru
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12 марта МДТ имени М.М. Бровуна представил новый спектакль «Контракт». Нестандартные сценические решения, которые предлагает в своих работах режиссер Василий Маслий, всегда вызывают интерес зрителей и побуждают их к живым дискуссиям.

Сам он определил жанр своей постановки как «хорошо спланированный спектакль» и предупредил, что спектакль этот – не развлекательный.

В премьере заняты ведущие актеры театра – народный артист ДНР Владимир Швец, заслуженная артистка ДНР Елена Мартынова, артисты – Валентина Саврасова, Алиса Суворова, Мария Молодова, Александр Рыбчинский, Павел Бодров, артистки балета – Анна Матющенко, Валерия Черненко.

Саму историю, по сути, покажут несколько раз. И с каждым новым витком будет открываться подлинная сущность героев спектакля. То, что обычно приходится додумывать, персонажи сами расскажут в своих внутренних монологах.

У человека всегда есть свобода выбора: предаться искушению или противостоять ему – каждый решает сам.

- После этого спектакля возникает много мыслей. Несмотря на то, что он затрагивает серьезные темы, он достаточно прост для восприятия, - сказала генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова. - В таком формате постановок в нашем репертуаре еще не было. Это очень хорошая драматургия, и я рада, что молодая актриса муздрамы Анна Афанасьева поработала с текстом и получилась такая пьеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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