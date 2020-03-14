В ДНР стартовал конкурс плакатов к 75-й годовщине Великой Победы

14 Март 2020 2020-03-14T22:34:59+03:00

Лучший плакат будет использован в рекламе, в социальных сетях и СМИ. Победители также получат денежное вознаграждение

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В ДНР запустили творческий конкурс плакатов, посвященные 75-й годовщине Великой Победы. Участники должны нарисовать патриотический плакат и отправить его по электронной почте okn.minkultdnr@mail.ru. Победители конкурса получат денежное вознаграждение. А их произведение будет использовано в рекламе, СМИ и социальных сетях. Об этом рассказала заместитель генерального директора по научно-методической работе Донецкого республиканского краеведческого музея Татьяна Рязанцева.

— По инициативе министерства культуры ДНР совместно с Донецким республиканским краеведческим музеем проводится творческий конкурс плакатов «Живая память в плакатной графике», посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, — рассказала Рязанцева.

Ограничений для творчества нет. Плакат может быть нарисован от руки или с помощью графических редакторов. Главное, чтобы работа соответствовала теме заявленной номинации. Всего их три: «Мы всей страной к Победе шли», «Навечно в памяти народной» и «Во имя жизни на Земле». В каждой номинации будут выбраны победители. За первое место вознаграждение 50 тысяч рублей, за второе – 40 тысяч рублей, а за третье – 30 тысяч рублей. Но получить приз будет достаточно сложно из-за большой конкуренции. В конкурсе могут участвовать не только жители Республики, но и с временной подконтрольной Киеву территории Донецкой области.

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ИСТОЧНИК KP.RU