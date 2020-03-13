2020-03-13T11:29:57+03:00
Политика

Зафиксирован массированный минометный обстрел окраины Донецка украинскими военными

Утро 13 марта выдалось в Донецкой Народной Республике напряженным
Никита МАКАРЕНКОВ
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С самого утра украинские военные обстреливают Донецкую Народную Республику. Фото: warfiles.ruС самого утра украинские военные обстреливают Донецкую Народную Республику. Фото: warfiles.ru
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С самого утра украинские военные обстреливают Донецкую Народную Республику. Звуки войны доносятся и до центра города. В начале одиннадцатого украинские силовики обстреляли из минометов калибром 82 миллиметра поселок Жабичево и район столичного аэропорта на окраине Донецка.

- Обстрелы зафиксированы в 10.05. Огонь велся со стороны населенных пунктов Пески и Опытное. Всего было выпущено 17 мин. Информации о пострадавших и повреждениях нет, - сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Также появилась информация об обстреле со стороны Украины участка разведения сил и средств «Богдановка — Петровское».

- Обстрел произошел в 7.25. Применялось стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы.

Ситуация на линии фронта обострилась в начале марта. Украинская сторона усилила обстрелы Республик Донбасса. Пока Киев не предпринимает реальных действий к установлению миру, а мирное население продолжает страдать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Зафиксирован массированный минометный обстрел окраины Донецка украинскими военными
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