Один из крупнейших музеев мира проведет выставку в Донецке
Сотрудники донецкого художественного музея «Арт-Донбасс» ведут переговоры сразу с тремя крупными российскими музеями – Государственным центральным музеем современной истории России, театральным музеем имени А. А. Бахрушина и Государственным центральным музеем кино. Об этом сообщили в пресс-службе Русского центра.
Государственный центральный музей современной истории России является одним из самых крупных в мире. Расположен он в центре Москвы. В его коллекции находятся уникальные работы советского художника Александра Блэка, которые он выполнил во времена блокады Ленинграда. Выставка его зарисовок в скором времени пройдет в Донецке.
– Состоится рабочая встреча с руководством Государственного центрального музея современной истории России и подписание договора о проведении выставки «Город над вольной Невой. Блокадная графика А. Э. Блэка» в художественном музее «Арт-Донбасс» ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, – рассказали в Русском центре.
Также делегаты из Донецка планировали передать детские рисунки в фонд театрального музея. А в музее кино готовится совместный проект к 75-летию празднования Великой Победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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