2020-03-13T13:17:41+03:00
Звезды

Один из крупнейших музеев мира проведет выставку в Донецке

Выставка пройдет в донецком художественном музее «Арт-Донбасс»
Екатерина Сорока
Поделиться:
В коллекции запланированной выставки находится около 120 листов с блокадными зарисовками Блэка. Фото: gorod-donetsk.comВ коллекции запланированной выставки находится около 120 листов с блокадными зарисовками Блэка. Фото: gorod-donetsk.com
Изменить размер текста:

Сотрудники донецкого художественного музея «Арт-Донбасс» ведут переговоры сразу с тремя крупными российскими музеями – Государственным центральным музеем современной истории России, театральным музеем имени А. А. Бахрушина и Государственным центральным музеем кино. Об этом сообщили в пресс-службе Русского центра.

Государственный центральный музей современной истории России является одним из самых крупных в мире. Расположен он в центре Москвы. В его коллекции находятся уникальные работы советского художника Александра Блэка, которые он выполнил во времена блокады Ленинграда. Выставка его зарисовок в скором времени пройдет в Донецке.

– Состоится рабочая встреча с руководством Государственного центрального музея современной истории России и подписание договора о проведении выставки «Город над вольной Невой. Блокадная графика А. Э. Блэка» в художественном музее «Арт-Донбасс» ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, – рассказали в Русском центре.

Также делегаты из Донецка планировали передать детские рисунки в фонд театрального музея. А в музее кино готовится совместный проект к 75-летию празднования Великой Победы.

Читайте также

Создатель медиапортала «Linza» Дмитрий Александрович: «Мы всегда открыты для молодых фотографов»

Руководитель проекта рассказал о том, как его команда стала одной из самых востребованных специалистов в Донецке (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«12 заболевших коронавирусом в Горловке!» - Очередная ложь Авакова
Украина закрывает пункты пропуска из - за коронавируса – Аваков
Драмтеатр представил очередную премьеру "Контракт" режиссера Василия Маслия
Главный санврач ЛНР Дмитрий Докашенко о коронавирусе: Украина находится в определенном коллапсе
Один из крупнейших музеев мира проведет выставку в Донецке
Тест-системы для определения коронавируса появятся в ЛНР в ближайшее время
ВСУ стали манипулировать коронавирусом
Зафиксирован массированный минометный обстрел окраины Донецка украинскими военными
«Я – Глава Республики на один день»: В ЛНР запустили конкурс эссе
Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие»
В ДНР за неделю родилось 90 мальчиков и 87 девочек
Погода на день в Луганске: 13 марта будет облачно с прояснениями, до +18 градусов
Погода на день в Донецке: 13 марта будет немного облачным, до +17 градусов
«Важно подходить к вопросу не по-бюрократически формально, а неравнодушно»: Денис Пушилин поручил улучшить питание в общеобразовательных учреждениях
Будут ли работать пропускные пункты в Донбассе в связи с введенным в Украине карантином из-за коронавируса
В ЛНР подорожают вермуты и вина с добавками
Родительский день в ДНР 2020: Глава Республики поручил до 23 апреля провести уборку кладбищ
23 солдата ВСУ эвакуировали с симптомами коронавируса
Сергею Сивохо припомнили его слова о гражданской войне в Донбассе