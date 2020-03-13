Один из крупнейших музеев мира проведет выставку в Донецке

13 Март 2020 2020-03-13T13:17:41+03:00

В коллекции запланированной выставки находится около 120 листов с блокадными зарисовками Блэка. Фото: gorod-donetsk.com

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Сотрудники донецкого художественного музея «Арт-Донбасс» ведут переговоры сразу с тремя крупными российскими музеями – Государственным центральным музеем современной истории России, театральным музеем имени А. А. Бахрушина и Государственным центральным музеем кино. Об этом сообщили в пресс-службе Русского центра.

Государственный центральный музей современной истории России является одним из самых крупных в мире. Расположен он в центре Москвы. В его коллекции находятся уникальные работы советского художника Александра Блэка, которые он выполнил во времена блокады Ленинграда. Выставка его зарисовок в скором времени пройдет в Донецке.

– Состоится рабочая встреча с руководством Государственного центрального музея современной истории России и подписание договора о проведении выставки «Город над вольной Невой. Блокадная графика А. Э. Блэка» в художественном музее «Арт-Донбасс» ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, – рассказали в Русском центре.

Также делегаты из Донецка планировали передать детские рисунки в фонд театрального музея. А в музее кино готовится совместный проект к 75-летию празднования Великой Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU