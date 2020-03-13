13 Март 2020 2020-03-13T09:43:01+03:00

Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие». Фото: Штаб «ООС»

Об этом сообщили в СЦКК

Изменить размер текста: A A

Вооруженные формирования Украины два раза за сутки нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись окрестности Калиновки и Санжаровки. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, - говорится в сообщении СЦКК.

Тем временем, киевские боевики разместили шестнадцать бронетранспортеров вблизи жилых массивов в зоне «Операции объединенных сил» («ООС»). В оборонном ведомстве Республики отметили, что украинские военные продолжают использовать «перемирие» для размещения военной техники и дооборудования позиций вблизи городов и сел, подвергая опасности мирных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Горловке эпидемиологи продолжают наблюдать за туристкой из Китая, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус

Жительница ДНР вернулась на родину 9 марта (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU