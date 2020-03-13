2020-03-13T09:43:01+03:00
Политика

Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие»

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие». Фото: Штаб «ООС»Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие». Фото: Штаб «ООС»
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Вооруженные формирования Украины два раза за сутки нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись окрестности Калиновки и Санжаровки. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, - говорится в сообщении СЦКК.

Тем временем, киевские боевики разместили шестнадцать бронетранспортеров вблизи жилых массивов в зоне «Операции объединенных сил» («ООС»). В оборонном ведомстве Республики отметили, что украинские военные продолжают использовать «перемирие» для размещения военной техники и дооборудования позиций вблизи городов и сел, подвергая опасности мирных жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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