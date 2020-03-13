2020-03-13T07:39:53+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 13 марта будет облачно с прояснениями, до +18 градусов

В Луганске будет дуть юго-западный ветер, порывами до 20 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Погода в Луганске: облачно с прояснениями, до +18 градусов. Фото: ВКонтактеПогода в Луганске: облачно с прояснениями, до +18 градусов. Фото: ВКонтакте
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13 марта в Луганске и Луганской Народной Республике температура воздуха будет колебаться от плюс 2 градусов ночью до 18 градусов тепла днем. Без существенных осадков. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем - 16-18 градусов тепла. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 14-16 градусов тепла днем. Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 4-6 градусов ночью до 15-17 градусов тепла днем.

14 марта, по предварительному прогнозу, ожидается облачная погода, местами возможны дожди. В целом температура не изменится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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