Погода на день в Донецке: 13 марта будет немного облачным, до +17 градусов

13 Март 2020 2020-03-13T07:25:06+03:00

Погода на день в Донецке: немного облачно, до +17 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке будет дуть юго-западный ветер, порывами до 12 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

В Донецке и Донецкой Народной Республике 13 марта будет немного облачно. Без осадков. Утром синоптики прогнозируют от +14 до +17 градусов. Днем столбики термометров покажут 16-17 градусов выше нуля. Вечером ожидается +10... +12.

В течение суток ветер будет дуть в юго-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7-12 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Василия, исповедника. В народе замечено, что этот день всегда бывает теплым, правда может случится и дождь, но это хорошая примета: к богатому урожаю и хорошему лету. 13 марта считается астрономическим рубежом зимы и лета.

По прогнозам синоптиков, 14 марта в Донецке и ДНР станет несколько прохладнее, возможен дождь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Создатель медиапортала «Linza» Дмитрий Александрович: «Мы всегда открыты для молодых фотографов»

Руководитель проекта рассказал о том, как его команда стала одной из самых востребованных специалистов в Донецке (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU