В ЛНР подорожают вермуты и вина с добавками

12 Март 2020 2020-03-12T22:29:56+03:00

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Сегодня Народный совет Луганской Народной Республики увеличил ставку акцизного налога на вермуты и другие вина с добавками.

По словам министра экономического развития ЛНР Светланы Подлипаевой изменения внесены для того, чтобы привести к единой форме законодательство Республики и ДНР.

- Если до принятия закона ставки на данную продукцию устанавливались из расчета девять рублей за один литр продукции, то после его вступления в силу эта ставка будет составлять 150 рублей за один литр 100% спирта, - сказала Подлипанова.

Соответственно при подорожании акциза – взрастет и стоимость самого алкогольного продукта. Пока что неизвестно на сколько рублей повысится цена. Однако можно сказать, что благодаря этому – в государственный бюджет поступит больше денег.

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ИСТОЧНИК KP.RU