Родительский день в ДНР 2020: Глава Республики поручил до 23 апреля провести уборку кладбищ

12 Март 2020 2020-03-12T22:07:40+03:00

Один раз в год, на Радуницу, жители ДНР семьями едут на кладбища, чтобы убрать могилы и помянуть близких Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Изменить размер текста: A A

В Донецкой Народной Республике проведут уборку кладбищ, чтобы в Родительский день в ДНР 2020 жители смогли прийти и помянуть своих родственников. Глава ДНР Денис Пушилин в ходе совещания с главами городов, районов и профильных ведомств поручил провести работы до 23 апреля.

- Государственной корпорации «Донецкие технологии» поручено до 23 апреля 2020 года обеспечить организацию проведения работ по уборке территорий кладбищ и благоустройству памятников, - сказал Денис Владимирович.

Кроме этого, в ДНР проведут двухмесячник по благоустройству населенных пунктов, в рамках подготовки к весенне-летнему периоду.

Также по поручению Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина до 1 апреля будут проведены работы по распилу и вывозу упавших деревьев и сломанных веток на магистральных и главных улицах, придомовых территориях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Абонентов оператора «Феникс» защитят от нежелательных сообщений

Соответствующее решение было принято депутатами Народного Совета (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU