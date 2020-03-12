2020-03-12T22:07:40+03:00
Общество

Родительский день в ДНР 2020: Глава Республики поручил до 23 апреля провести уборку кладбищ

Родительский день в ДНР 2020 пройдет 26 апреля
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Один раз в год, на Радуницу, жители ДНР семьями едут на кладбища, чтобы убрать могилы и помянуть близкихОдин раз в год, на Радуницу, жители ДНР семьями едут на кладбища, чтобы убрать могилы и помянуть близкихФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В Донецкой Народной Республике проведут уборку кладбищ, чтобы в Родительский день в ДНР 2020 жители смогли прийти и помянуть своих родственников. Глава ДНР Денис Пушилин в ходе совещания с главами городов, районов и профильных ведомств поручил провести работы до 23 апреля.

- Государственной корпорации «Донецкие технологии» поручено до 23 апреля 2020 года обеспечить организацию проведения работ по уборке территорий кладбищ и благоустройству памятников, - сказал Денис Владимирович.

Кроме этого, в ДНР проведут двухмесячник по благоустройству населенных пунктов, в рамках подготовки к весенне-летнему периоду.

Также по поручению Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина до 1 апреля будут проведены работы по распилу и вывозу упавших деревьев и сломанных веток на магистральных и главных улицах, придомовых территориях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Родительский день в ДНР 2020: Глава Республики поручил до 23 апреля провести уборку кладбищ
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