Родительский день в ДНР 2020: Глава Республики поручил до 23 апреля провести уборку кладбищ
В Донецкой Народной Республике проведут уборку кладбищ, чтобы в Родительский день в ДНР 2020 жители смогли прийти и помянуть своих родственников. Глава ДНР Денис Пушилин в ходе совещания с главами городов, районов и профильных ведомств поручил провести работы до 23 апреля.
- Государственной корпорации «Донецкие технологии» поручено до 23 апреля 2020 года обеспечить организацию проведения работ по уборке территорий кладбищ и благоустройству памятников, - сказал Денис Владимирович.
Кроме этого, в ДНР проведут двухмесячник по благоустройству населенных пунктов, в рамках подготовки к весенне-летнему периоду.
Также по поручению Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина до 1 апреля будут проведены работы по распилу и вывозу упавших деревьев и сломанных веток на магистральных и главных улицах, придомовых территориях.
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Соответствующее решение было принято депутатами Народного Совета (подробности)
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