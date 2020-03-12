Абонентов оператора «Феникс» защитят от нежелательных сообщений

12 Март 2020 2020-03-12T18:18:34+03:00

Рассылки будут осуществляться только при условии получения согласия от абонента Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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Парламент Донецкой Народной Республики принял поправки в закон «О телекоммуникациях». Речь шла о несанкционированных рассылках абонентам «Феникса» коротких текстовых сообщений.

Председатель комитета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский заявил, что их количество растет, что негативно воспринимается абонентами.

- В законопроекте предусматривается правовой механизм рассылки по сети мобильной связи и защита ее абонентов от нежелательных сообщений. Например, путем предоставления абоненту возможности отказаться от рассылки после обращения к оператору связи, даже если ранее он давал на нее согласие, – пояснил Владислав Бердичевский.

Документ направлен на подпись Главе Республики Денису Пушилину. Он вступит в силу в день его официального опубликования на Сайте Народного Совета. Уже после рассылки будут осуществляться только при условии получения согласия от абонента. Однако эти изменения не повлияет на информирование абонентов в случаях, предусмотренных законодательством.

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ИСТОЧНИК KP.RU